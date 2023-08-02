التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية لقيادات وضباط الشرطة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة حركة التنقلات الداخلية لرؤساء البحث الجنائي بمراكز الشرطة وفروع البحث علي مستوي المديرية للعام الجديد.

وشملت حركة التنقلات الجديدة التي أشرف عليها العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تعيين العميد حازم خيرى عبادة وكيلاً لمباحث المديرية، والعميد أحمد رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد أحمد يسرى الشرقاوى وكيلاً لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم عبده خطاب مفتش فرع البحث الجنائى بمركز ايتاى البارود، وشبراخيت، والعقيد أحمد عوف رئسا لقسم التحريات بالمديرية، والعقيد محمد أكرم مرير رئيسا لمباحث المخدرات، والعقيد محمد الشاذلي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بمركز بدر.

كما تضمنت الحركة الجديدة تعيين المقدم محمد عبدالله عوض رئيسا لمباحث المرور، والمقدم على شاكر رئيسا لمباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم أحمد حمدى رئيسا لمباحث إيتاى البارود، والمقدم محمود يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة دمنهور، والمقدم كريم الخولى رئيساً لمباحث مركز شرطة كوم حمادة، والمقدم ماجد الحبشى، رئيسا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والمقدم محمد الديب رئيساً لمباحث مركز شرطة وادى النطرون ، والمقدم عمر عرفات رئيسا لمباحث قوات أمن البحيرة، والرئد محمد صبره رئيسا لمباحث أبو حمص ، والرائد محمد عطا الله رئيسا لمباحث مركز شرطة الرحمانية، والمقدم عمرو أبو يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة حوش عيسى ، والمقدم كريم الشونة رئيساً لمباحث رشيد،والمقدم أحمد المسيرة رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير

وشملت الحركة الشرطية الجديدة بالبحيرة تعيين المقدم أحمد عبد العال رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد سلامة رئيسا لمباحث مركز شرطة ادكو، والرائد محمد حامد هبيلة رئيساً لمباحث المرافق، والمقدم محمد عوض زايد مباحث الأحداث، والرائد أحمد البنا رئيسا لمباحث السيارات، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث شبراخيت، والرائد عبدالرحيم عمرو معاون أول مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والنقيب اسلام شلش معاون مباحث مركز دمنهور.

وكذلك تضمنت الحركة الجديدة تعيين العميد يحيى الأنصاري أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، والعميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة دمنهور، والعميد محمد فرحات مأمور مركز شرطة شبراخيت، والعميد مصطفى السعدني مأمور مركز الدلنجات،والعقيد حاتم السمرى مأمور مركز كوم حمادة، والمقدم فرحات متولى مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والعميد محمد بسيونى مأمور مركز شرطة ايتاى البارود.