محافظ أسوان: تشغيل الموقف الإقليمى الجديد لسيارات السيرفيس الشهر الجارى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً للبدء فى إجراءات التشغيل للموقف الإقليمى لسيارات السيرفيس بمدينة أسوان الجديدة خلال شهر أغسطس الجارى، والذى تم تنفيذه على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة 20 مليون جنيه.

حضر الاجتماع، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور ، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، والمهندس ماهر عبد المحسن مدير مديرية الإسكان ، ونسمه ناجح مدير إدارة المواقف.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، أن الاهتمام بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن تمثل لدينا الأسبقية الأولى، فكل ما يتم تنفيذه من سلسلة الجهود والإنجازات فى كافة قطاعات العمل يستهدف فى المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى.

ووجه إلى قيام لجنة تضم المرور والمواقف وجهاز مدينة أسوان الجديدة للمرور الميدانى على موقف الإقليمى الجديد للوقوف على كافة المطالب التى تحتاج إلى إستكمالها من إضافة بعض المظلات والتندات والمقاعد وغير ذلك ، مع وضع اللمسات الجمالية والحضارية بشكل نموذجى وراقى ليكون الموقف جاهزاً للتشغيل خلال أغسطس الجارى.

وكلف أشرف عطية، أن يتم التنسيق بين الجهات المختصة للبدء التدريجى فى تحويل بعض الخطوط المتجهة من أسوان إلى المحافظات المجاورة ، على أن يتم توفير وسائل النقل من سيارات السيرفيس المدرجة بخطوط السير لأسوان الجديدة ، وأيضاً من مشروع النقل الداخلى بالمحافظة لتسهيل وتيسير الحركة للمواطنين والزائرين بالتوجه للموقف الإقليمى الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم استثمار الموقف الإقليمى القديم فى إستيعاب المواقف العشوائية المختلفة لتحقيق الإنسيابية المطلوبة فى الشارع الأسوانى ، وبالتالى الحفاظ على البانوراما الجمالية المتكاملة بشكل يليق بعروس المشاتى ، هذا ويضم الموقف الإقليمى بمدينة أسوان الجديد العديد من المكونات والعناصر الحضارية من مظلات للسيارات والمواطنين ، ومبنى إدارى وخدمات للسيارات، وكافتيريا ومحلات تجارية ، ومسجد ، ودروات مياه ، فضلاً عن توفير المرافق المتنوعة به ليؤدى خدماته على أعلى مستوى من الجودة.