محافظ أسوان يهنئ صاحبة المركز الثانى بمسابقة "تحدى القراءة العربى"

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للطالبة فاطمة خالد مصطفى بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الصداقة الجديدة، لحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الدورة السابعة لمسابقة "تحدى القراءة العربى" للعام الدراسى 2022/2023.

وكرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع الفائزين الذين حصلوا على جوائز مالية مقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأثنى اللواء أشرف عطية على جهود العاملين بمديرية التربية والتعليم بقيادة عبد الكريم لطفى مدير المديرية، وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة.

وتابع، أن ذلك يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية ليكون لتعليم أسوان دائماً الريادة والتميز للمشاركة والمنافسة على المستوى الدولى خلال الفترة القادمة.