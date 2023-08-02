محافظ بنى سويف يشهد الحفل الختامى لقوافل المحبة وتمكين المرأة المعيلة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الحفل الختامي لقوافل المحبة لإتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة، ضمن مبادرة بناء الوعي، الذى نظمه فرعا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف والدقهلية، بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومجمع البحوث الإسلامية، وفي حضور فضيلة الدكتور عبدالله المصلح أمين عام المجلس العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة فاطمة كشك رئيس لجنة المرأة بالمجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة_ المشرف العام علي فرع المنظمة بالدقهلية، الدكتور مصطفى الشيمي مديرعام المجلس العالمي للدعوة والإغاثة،الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة ببني سويف، احمد عبد الحميد مدير الفروع الداخلية للمنظمة، أحمد حميد نائب مدير الفروع الداخلية للمنظمة، هالة سيد مسؤول المنظمة ببني سويف، مدحت صلاح رئيس مركز ببا.

رحب المحافظ بضيوف بني سويف من وفد المجلس الإسلامي العالمي و المنظمة العالمية لخرجي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ، مؤكدا على أهمية دور ومكانة الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وتقوية أواصر وروابط الوحدة الوطنية، خاصة مع عدم اقتصار هذا الدور على الداخل فقط ، بل امتداده عالميا على مستوى دول العالم الإسلامي ، باعتباره منارة علمية ودعوية ورمز للأمة العربية والإسلامية، مثمناً الجهود الواضحة التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لاسيما تبنيها ومشاركتها في العديد من المبادرات المجتمعية، التي تستهدف رفع الوعي والتثقيف لكل فئات المجتمع، وفقا لرؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نتجت عنها استراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

فيما أعرب"د. عبد الله المصلح" الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،عن تقديره لمحافظ بني سويف،لدعمه وتوجيهاته بتقديم التيسيرات المطلوبة لتنفيذ القوافل، والتوعية بدورها الهام لتعليم السيدات والنشء أساسيات دينهم من خلال تعلم أساسيات الطهارة والوضوء وكيفية الصلاة الصحيحة وتوجيه أفراد الأسرة للحفاظ عليها ،مما يسهم في نشر أخلاقيات ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وفق الكتاب والسنة النبوية الشريفة ، لافتا ً إلى أن العمل الجماعي قائم على قائد يقوم بتنظيم مميز وجهد مبذول يخرج نموذج مشرف يطبق في جميع المحافظات.، خاصة وان برنامج القوافل مشروع تم الاجتماع عليه ولابد من الاستمرار فيه والاهتمام بفعل الخير.

من جهته، أضاف الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة ببني سويف،أن قوافل المحبة لإتقان الصلاة وتمكين المراة المعيلة، استفاد منها 300 سيدةفي 3 قرى بمركز ببا (هربشنت، كوم الصعايدة،بني قاسم)، وتم خلالها عقد محاضرات ولقاءات توعوية بأسلوب سهل وميسر يتناسب مع المستوى الاجتماعي والثقافي للسيدات المستهدفات ، بجانب أسوبع لحملات لطرق الأبواب بتلك القرى لتقييم مدى الاستفادة من القوافل ، لتعليم السيدات كيفية الوضوء والطهارة والغسل وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصلاة لأدائها بطريقة سليمة مع حفظ بعض من سور القرآن الكريم.

فيما أشار "د.محمود الهواري" أن البرنامج حظى باهتمام كبير من السيدات للمشاركة به وأتي ثمار النجاح لوجود النية الطيبة من الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة ، ، معربا عن اصالة الشعب المصري والتكافل الاجتماعي والإنساني النابعان من الخير والعطاء التي تعلمنا من الدين الإسلامي وفي اروقة الأزهر الشريف.

في المقابل أكدت "د. فاطمة كشك" على أهمية جهود مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في جمعية المصري الأصيل ، مشيرة إلى اهتمام الازهر الشريف بأنشطة المجتمع المدني متمثلا في المنظمة العالمية لخريجي الازهر ومجمع البحوث الاسلامية، معربة عن تقديرها للسيدات والفتيات على الجهد الذي بذلنه في تعليم الوضوء والصلاة وحفظ والسور القصيرة من القرآن الكريم.

وفي ختام تسلم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم درع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،تقديراً لجهود في دعم أنشطة وفعاليات المنظمة والمجلس،علاوة على تكريم عدد من السيدات المتميزات اللائي اجتزن التدريب وتسليمهن شهادات تقدير ومكافأت مادية مقدمة من المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،بجانب تكريم بعض القائمبن والمشاركين في القوافل من المنطمة والوحدة المحلية.