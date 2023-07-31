10 فوائد عصير الكرز الحامض.. من تقليل النقرس إلى إنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

عصير الكرز الحامض غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، ويحتوي على مستويات أعلى من بعض العناصر الغذائية المفيدة، يميزها اللون الأحمر الفاتح للكرز عن الأصناف الحلوة ذات الصبغة العميقة، يعتبر بشكل عام آمنًا لمعظم الناس ، مما يجعله إضافة بسيطة ولكنها قيّمة لنظامك الغذائي، وإليك الأسباب التي تجعلك تدرج عصير الكرز الحامض في خطة وجباتك، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

1. يقلل من تلف العضلات

أظهرت العديد من الدراسات العلمية قدرتها على تقليل وجع العضلات وزيادة قوتها، المتسابقون الذين شربوا عصير الكرز الحامض شعروا بألم أقل بثلاث مرات أثناء وبعد السباق مقارنة بمن لم يفعلوا ، قد يعزز عصير الكرز الحامض والمكملات من قوة العضلات ، ويقلل من آلام العضلات ، ويساعد في تسريع الشفاء بعد تدريب المقاومة.

2. يعزز جودة النوم

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فقد يكون عصير الكرز الحامض هو الحل الذي تحتاجه لقضاء ليلة نوم أفضل، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يزيد من وقت النوم وكفاءة الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

يكمن السر في عصير الكرز الحامض الذي يعزز توافر التربتوفان ، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين، هو ناقل عصبي يرفع من مزاجك ويساعد على تنظيم النوم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتحول السيروتونين في النهاية إلى الميلاتونين ، وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ وغالبًا ما يستخدم لعلاج الأرق .

3. يكافح الالتهاب

يحتوي عصير الكرز الحامض على الأنثوسيانين، وهي مادة قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة في علاج الأمراض المزمنة.

4. تقليل أعراض النقرس

درس الباحثون تأثير عصير الكرز الحامض على النقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل يسبب التورم والألم الشديد، تم العثور على شرب عصير الكرز الحامض لخفض مستويات حمض اليوريك في الدم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى النقرس عند وجودها بكميات كبيرة .

5. يعزز جهاز المناعة

الكرز ، مثل الفواكه والخضروات الأخرى ، مليء بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تعتبر ممتازة لتقوية جهاز المناعة لديك، يُعتقد أن الكرز الحامض ، على وجه الخصوص ، فعال بشكل خاص في منع العدوى بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفلافونويد ، التي تساعد في مكافحة العدوى.

6. يحارب أضرار الأكسدة

تكمن الفائدة الرئيسية لعصير الكرز الحامض في محتواه من مضادات الأكسدة، يفيد في تقليل الإجهاد التأكسدي، يرتبط هذا الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة .

7. فوائد صحة الدماغ

يحتوي الكرز الحامض وعصيره على الكثير من مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية المفيدة التي يمكن أن تحمي خلايا الدماغ، قد تكون مضادات الأكسدة هذه مفيدة في مكافحة اضطرابات الدماغ التنكسية مثل مرض باركنسون والزهايمر ، والتي ترتبط بالإجهاد التأكسدي .

8. يدعم ضغط الدم الصحي

قد يؤدي شرب عصير الكرز الحامض إلى خفض ضغط الدم بشكل طفيف. الكرز الحامض مليء بمضادات الأكسدة القوية مثل البروانثوسيانين والأنثوسيانين والفلافونول. تساعد هذه المركبات النباتية في تقليل ضغط الدم الانقباضي .

9. الخصائص الممكنة لمكافحة السرطان

يحتوي عصير الكرز الحامض على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التي قد تؤثر على الجينات المرتبطة بالسرطان .

10. يساعد في إنقاص الوزن

لن يجعلك عصير الكرز الحامض تفقد الوزن بين عشية وضحاها ، لكنه يمكن أن يدعم جهود إنقاص الوزن.