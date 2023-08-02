رئيس مياه المنوفية: حريصون على تطبيق فكر ورؤية الدولة فى ترشيد استهلاك الطاقة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعا مع العاملين بفرع منوف، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشأن العمل علي تنفيذ الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين ، بحضور المهندس أحمد القواص رئيس فرع مياة منوف وعضو مجلس الإدارة .

وأكد على حرص الشركة علي تطبيق فكر ورؤية الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة بمواقع العمل المختلفة والعمل علي تخفيض الإنارة علي أسوار المحطات مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة تلك المحطات مطالبا كل فرد بأن يبدأ بنفسه أولا بما يساهم في ترشيد استخدام موارد الشركة ويعود بالنفع علي الدولة.

وطالب، بضرورة أن يقوم كل فرد بمهام عمله والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتوضيح وتبسيط الإجراءات وانهاء المهام الموكلة بما يضمن جودة واستدامة الخدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مايتم من أعمال داخل الافرع التابعة والحفاظ علي الاستثمارات التي تضعها الدولة في مشروعات البنية التحتية وتوفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المواطنين.