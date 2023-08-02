رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج يبحث زيادة فاعلية استخدام الطاقة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع حضره روبرت مونتالى خبير شؤون الطاقة من جمهورية زامبيا وسامية الدرديري خبير شؤون الطاقة في مصر والمهندس تامر رفقى والمهندس احمد اسماعيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الطاقة بالشركة لبحث سبل التعاون لزيادة فاعلية استخدام الطاقة وذلك فى اطار مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر .
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف إن هذه الزيارة تهدف إلى عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة بهدف تضمين توصيات التقرير ونتائج تحليل البيانات في عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة بالاضافة الى تنفيذ بعض التدريبات ومناقشة الجوانب التى يمكن تحسينها فى اجراءات التشغيل القياسية وبحث امكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكاليف من أجل ترشيد الطاقة.
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