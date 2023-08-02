رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج يبحث زيادة فاعلية استخدام الطاقة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع حضره روبرت مونتالى خبير شؤون الطاقة من جمهورية زامبيا وسامية الدرديري خبير شؤون الطاقة في مصر والمهندس تامر رفقى والمهندس احمد اسماعيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الطاقة بالشركة لبحث سبل التعاون لزيادة فاعلية استخدام الطاقة وذلك فى اطار مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف إن هذه الزيارة تهدف إلى عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة بهدف تضمين توصيات التقرير ونتائج تحليل البيانات في عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة بالاضافة الى تنفيذ بعض التدريبات ومناقشة الجوانب التى يمكن تحسينها فى اجراءات التشغيل القياسية وبحث امكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكاليف من أجل ترشيد الطاقة.

وأشار المهندس أحمد صلاح مدير ادارة الكهرباء والطاقة بقطاع الدعم الفنى أنه تمت اعمال المراجعة لمحطة مياه غرب سوهاج السطحية ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية ومحطة مياه جزيرة محروس ومحطة معالجة صرف صحى سوهاج وأن نتيجة أعمال المراجعة افادت بأن فريق الطاقة يقوم وبشكل فعال بتنفيذ كافة المهام بكفاءة وفعالية وأنه يوجد خطط استراتيجية تساهم فى دعم مجال ترشيد الطاقة وأن الشركة تقوم بأعمال الصيانة الدورية والاستباقية وتركيب معدات تحسين معامل القدرة وتنفيذ كافة التعليمات لتحسين كفاءة المحركات بالاضافة الى أن نتائج المراجعات أوصت بضرورة الحصول على شهادة الايزو 50001 وتطوير طرق توثيق التشغيل القياسى.