رئيس جودة التعليم يبحث تدريب المراجعين الخارجيين مع مفوضية الاعتماد الأكاديمى بالإمارات

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء وفدا من ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة برئاسة أيمان الحوسني الملحق الفني لملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجلات تطوير الجودة والاعتماد فى التعليم العالى وقبل الجامعى والاستفادة من الخبرات المتبادلة فى هذا المجال.

وبحث الطرفان سبل التعاون بين هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر ومفوضية الاعتماد الأكاديمى والمسئولة عن اعتماد مؤسسسات التعليم العالى والمركز الوطني للمؤهلات بالإمارات فى مجالات تدريب المراجعين الخارجين وتطوير معايير الاعتماد والإطار الوطنى للمؤهلات.

وصرح علاء عشماوي خلال اللقاء بان الأمارات حققت نجاحات وتطور كبير في ملف جودة واعتماد مؤسسات التعليم كما أن الوثيقة التى أصدرتها الإمارات في الإطار الوطنى للمؤهلات تعد من أفضل الوثائق التى صدرت فى هذا المجال وسوف تسترشد بها مصر فى وضع الإطار الوطنى للمؤهلات الخاص بها نظرا لتميزها وسوف يتم التنسيق والعمل مع الجانب الإمارتى للاستفادة من الممارسات المتميزة فى الدولتين.

وصرحت إيمان الحوسنى بان مصر لديها تجربة فى جودة التعليم العالي مميزة حيث تعد الجامعات المصرية النموذج الأقرب والمحبب للشعب الإمارتى في الدراسة خارج الإمارت خاصة فى الكليات العملية وخاصة كليات الطب لتميز الجامعات المصرية ولتقارب الشعبين فى العديد من الجوانب.