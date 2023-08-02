اليوم السابع
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رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:20 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا بفريق العمل بجامعة جنوب الوادي الأهلية للاطمئنان على سير العمل، والاستعداد بالعام الجامعي القادم، بافتتاح  أكبر عدد ممكن من البرامج الدراسية لخدمة طلاب الإقليم، حيث أن الجامعة الأهلية لها 3 برامج قائمة وهى الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات، ومزمع هذا العام إضافة 3 برامج أخرى وهى الصيدلة والتمريض والهندسة.

وأثنى رئيس الجامعة، على جهود الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة، على دورهم في إنشاء الجامعة الأهلية التي تعد ذات أهمية خاصة لإقليم جنوب الصعيد، وهذا يعتبر جهد الدولة في مجال التعليم وتعد الجامعة الاهلية امتداد لجامعة جنوب الوادي الأم.

وكلف رئيس الجامعة، خلال الاجتماع مديري البرامج بإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي القادم والاطمئنان على البدء في تنفيذ خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، وفقا للحدود الدنيا التي تحدد منقبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، كما كلف باستعداد الفريق لاستقبال لجنة قطاع الصيدلة المذمع زيارتها السبت القادم.


 

 


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