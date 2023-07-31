الدكتور أحمد عكاوى قائما بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادى

وقال بيان صادر عن الجامعة، أن الدكتور أحمد عكاوى يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في الوقت الحالي، وجاء قرار التعيين حتي انتهاء إجراء الانتخابات.

يذكر أن عكاوي من مواليد محافظة أسيوط لعام 1967 وشغل منصب أستاذ منذ عام 2010، وكان يدرس في كلية العلوم.