اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الدكتور أحمد عكاوى قائما بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادى

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:08 م
الدكتور أحمد عكاوى قائما بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور أحمد عكاوى قائما بأعمال رئيس الجامعة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور أيمن عاشور،  وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارا بتعيين الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز، قائما بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى اعتبارا من أول أغسطس 2023، خلفا للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

 وقال بيان صادر عن الجامعة، أن الدكتور أحمد عكاوى يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في الوقت الحالي، وجاء قرار التعيين حتي انتهاء إجراء الانتخابات.
 
يذكر أن عكاوي من مواليد محافظة أسيوط لعام 1967 وشغل منصب أستاذ منذ عام 2010، وكان يدرس في كلية العلوم. 
 
 
 

 


جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي

رئيس الجامعة

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة