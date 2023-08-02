خريطة فصل الكهرباء فى الشيخ زايد وأكتوبر بالأماكن والمواعيد

كتبت - مرام محمد

بدأت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، موضحة أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في المدن والأحياء والقرى؛ لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خريطة قطع الكهرباء عن مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر.

مجموعة 1: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12ظهرا حتى الساعة 1م

-الحي السابع زايد - جومان / الشيخ زايد.

-1185 عمارة / 6 أكتوبر.

-إسكان دهشور / 6 أكتوبر.

-نقابة التجاريين - بارك فيل ايكو - كومبوند السكر - الإسكان والتعمير / 6 أكتوبر.

-الحي الثاني + الحي الثالث (شمال محول الكفراوي) / أكتوبر.

-الحي الثالث أكتوبر (خلف سنترال الفيروز).

-المحور المركزي زايد الإسكان الحدائقي - جنة زايد بجوار مول سعودي - جرينز المدرسة الأمريكية سنتر سيتي سفن - سنتر كورتجانوا.

مجموعة 2: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-غرب سوميد منطقة (ب) / أكتوبر.

-الحي الرابع أكتوبر.

-الحي الثالث زايد + كومبوند جرينز.

-الحي 13 زايد.

-الإسكان القومي + العمرانية (إسكان أبو الوفا - 209 عمارة - 200 قطعة).

-الحي 12 أكتوبر.

-شباب 100 أكتوبر.

مجموعة 3: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م

-فدان - المنطقة الثاني ابني بيتك 139.

-المنطقة السادسة منطقة (أ) /أكتوبر.

-المنطقة السادسة منطقة (ب) /أكتوبر.

-المنطقة السادسة منطقة (ج) /أكتوبر.

-المنطقة السادسة منطقة (د) /أكتوبر.

-الحي التاسع زايد.

-سكن مصر + دار مصر (خلف سوق الجملة) / أكتوبر.

مجموعة 4: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-الحي 11 زايد.

-سوق الجملة + أوراسكوم + دريم /أكتوبر.

-بيت العائلة + الأولى بالرعاية /أكتوبر.

-الحي 16 زايد.

-الحي الثالث + الحي الرابع (يمين محور الكفراوي) /أكتوبر.

-المستثمر الصغير + إسكان الأندلس /أكتوبر.

مجموعة 5: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

-الحي الخامس أكتوبر.

-طيبة جاردنز + القاهرة + إسكان النصر + كومبوند الصعيد /أكتوبر.

-النصر ق 17 + ديار + المعمورة + المتحدة /أكتوبر.

-القوات المسلحة /أكتوبر.

-الحي الثاني أكتوبر خلف جامعة نوال الدجوي.

-الحي السادس أكتوبر.

-بيفرلي هيلز (بجوار مول العتابي وبجوار سنترال بفرلي هيلز) /زايد.

مجموعة 6: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م

-طيبة جاردنز + كومبوند بيتا + واحة ريحانة /أكتوبر.

-الحي الأول أكتوبر.

-بيت الوطن بجوار مدخل 3 الشيخ زايد + جنة مصر الشيخ زايد.

-الفردوس + منطقة أرض القرعة دار مصر بجوار أوراسكوم + سكن مصر أمام أوراسكوم + رحاب أكتوبر + كومبوند كالما /أكتوبر.

مجموعة 7: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

-غرب سوميد منطقة (د) /أكتوبر.

-الحي 15 زايد (الربوة) /أكتوبر.

-الأبارتمنت دريم.

-عمارة حدائق أكتوبر 266 /أكتوبر.

-الحي الأول أكتوبر.

-الحي السابع أكتوبر.

-بيفرلي هيلز (ألجريا - كازا) /أكتوبر.

مجموعة 8: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7م حتى الساعة 8م

-المحور المركزي زايد الإسكان الحدائقي أمام الجومان - جنة زايد أمام الجومان /أكتوبر.

-عمارات الـ125 فدان /أكتوبر.

-المستثمر الصغير + كومبوند الأندلس /أكتوبر.

-دجلة بالمز /أكتوبر.

-عمارات الإسكان الاجتماعي والـ800 فدان /أكتوبر.

-الكرمة - جرين ويفر /أكتوبر.

-تيامو - بيل فيل /أكتوبر.

-الحي الخامس زايد خلف سنترال الشيخ زايد/ أكتوبر.

-السياحة السادسة.

-يوتوبيا - المقاولون العرب /أكتوبر.

-فدان كومبوند حورس 150 /أكتوبر.

مجموعة 9: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م

-الخمائل المرحلة الأولى خلف مسجد الشرطة /أكتوبر.

-الربوة /أكتوبر.

-الإسكان الاجتماعي 247 عمارة /أكتوبر.

-السياحة الشمالية حي الورود - المرتفعات الخضراء - أكتوبر هيلز أ ، ب - دارا جاردنز - أرض الدفاع أ ، ب /أكتوبر.

-التوسعات الشرقية (صوانليك - صن سيتي - إيوان - البستان - ريزيدنس - الكانريا - الفدا - الصفوة - جرين هيلز - كليوباترا - إسكان مصر - جرين فور - الهضبة الخضراء - ميجا القابضة) /أكتوبر.

-كومبوند جاردينيا + رامو + كومبوند الياسمين /أكتوبر.

مجموعة 10: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

-الحي الرابع عشر زايد (حي الياسمين) /أكتوبر.

-الحي العاشر/ أكتوبر.

-حدائق الفردوس + سوق الجملة /أكتوبر.

-المتميز /أكتوبر.

-الحي الثامن/ أكتوبر.

-الحي الثاني/ زايد.

مجموعة 11: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-الحي الأول التوسعات الشرقية (بالم هيلز المرحلة 3، 8، 7، 5) /أكتوبر.

-رويال سيتي /أكتوبر.

-جنة زايد + زايد ديونز /أكتوبر.

-الإسكان الاجتماعي 800 فدان ب /أكتوبر.

-بداية /أكتوبر.

-الصفوة + جرين هيلز + كومبوند الفدا /أكتوبر.

-المنطقة السابعة ابني بيتك /أكتوبر.

-اكسبرس + مكيستا +ايرا المنتزه /أكتوبر.

مجموعة 12 المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل

-سكن مصر + دار مصر + 82 فدان + الفردوس /أكتوبر.

-الحي الأول زايد.

-حدائق المهندسين + زايد 2000.

-مينا جاردن /أكتوبر.

-الأردنية + ديامون مول /أكتوبر.

-الحي الثالث زايد.