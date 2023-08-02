حبس شخصين يتاجران فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية" – عدد 3 هواتف محمول – سيارة ملك أحدهما)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.