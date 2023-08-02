اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:17 م
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حبس شخصين يتاجران فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة 4 أيام

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:04 م
حبس شخصين يتاجران فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة 4 أيام اموال - ارشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبي. 
 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية" – عدد 3 هواتف محمول – سيارة ملك أحدهما)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 
 
 

عملة

الاتجار في العملة

الداخلية

حوادث



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