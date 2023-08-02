اليوم السابع
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جمال العدل: الشركة المتحدة تدخلت فى 2018 وأنقذت القنوات المهددة بالغلق

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:38 م
جمال العدل: الشركة المتحدة تدخلت فى 2018 وأنقذت القنوات المهددة بالغلق جمال العدل
رامى محيى الدين

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قال المنتج جمال العدل، رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب: "إن فكرة تأسيس اتحاد منتجى مصر جاءت بعد المشاكل التى حصلت في 2017 / 2018 في بعض محطات القنوات الفضائية، وكانت أغلبها بتنهار لأنه كان في منافسة على المسلسلات والبرامج وعلى النجوم والمذيعين، وفى قنوات بدأت تخسر نتيجة لارتفاع الأسعار حتى دخلت الشركة المتحدة ونظمت العملية شوية، واشترت بعض القنوات التي كان مصيرها كقناة الحياة كدة كانت هتقفل هتقفل".

وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى تامر أمين: "عندما حدثت كورونا وحدث التضخم في الفترة الماضية جعلت الناس تبالغ في الفنانين وكل اطراف الصناعة مش بس الفنانين، والناس طالبت بـ150% زيادة في أجرها، الجميع بالغ جدا في الرقم، وهو ما يؤدى إلى توقف الدراما المصرية ويوم ما نعمل هنعمل ثلث العدد الل كنا بنعمله".

وتابع: "المسلسل يضم حوالى ألف واحد من مهن مختلفة وفى بيوت مفتوحة، وبناء عليه عدم التنافس على الفنانين والنجوم والتكامل، وننسق الأمر بيينا علشان دى مصلحة صناع الأعمال قبل مصلحتنا ولن نخفض الأجور بالعكس هنعليها، وهذا التكامل والتنسيق هيطلع وجبة مهمة، ولا بد أن يعلم المشاهد أننا فوق الـ60 سنة في هذه الصناعة، ولا بد من الحفاظ عليها ولا بد أن نقف بجانب بعضنا البعض في هذه الفترة العصيبة". وأكد: "الاجتماع ضم حوالى 18 شركة، منها 6 شركات أول مرة أشوفهم، ونرحب بأى شركة من خارج الاتحاد".


جمال العدل

المتحدة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

اتحاد منتجى مصر



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