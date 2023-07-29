نصائح للحفاظ على صحة الكبد فى موسم الصيف

كتبت ميرفت رشاد

التهاب الكبد وهو ناتج عن عدوى فيروسية واستهلاك الكحول والعديد من الحالات الصحية، وهناك 5 أنواع من التهاب الكبد هى A وB وC وD وE، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويعيش حوالي 354 مليون شخص مصابين بالتهاب الكبد المزمن B وC في جميع أنحاء العالم، هناك أسباب مختلفة لكل نوع، يحدث التهاب الكبد A و E بسبب تناول طعام وماء ملوثين، من ناحية أخرى ، يمكن أن ينتشر التهاب الكبد B وC وD من خلال انتقال سوائل الجسم المصابة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

انتشار التهاب الكبد.. إليك ما يمكنك فعله لوحظ ارتفاع في حالات التهاب الكبد A وE لأن هذين النوعين ينتقلان من خلال الماء والغذاء الملوثين. أيضًا هناك عدد قليل من الأنواع المحمولة بالنواقل.



يوضح الدكتور أيوش دينجرا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مانيبال، جورجرام، بالهند، أن هناك زيادة ملحوظة في حالات التهاب الكبد بسبب العديد من العوامل المساهمة، أولاً وقبل كل شيء، يمكن أن يؤدي تلوث مصادر المياه، إلى الإصابة بعدوى التهاب الكبد.



كما يوفر موسم الصيف بيئة مواتية لتكاثر البعوض والنواقل الأخرى، ما يؤدي إلى انتقال التهاب الكبد المنقولة بالنواقل.



كيف تحافظ على سلامتك للوقاية من التهاب الكبد أثناء موسم الصيف، يجب اتباع بعض الإجراءات الاحترازية، ويعد التطعيم ضد التهاب الكبد، خاصة للأفراد المعرضين لخطر كبير، أمرًا في غاية الأهمية، فمن الضروري شرب الماء المغلي أو المنقى فقط تجنب تناول الأطعمة النيئة للوقاية من التهاب الكبد أثناء موسم الصيف، يجب اتباع بعض الإجراءات الاحترازية، ويعد التطعيم ضد التهاب الكبد، خاصة للأفراد المعرضين لخطر كبير، أمرًا في غاية الأهمية، فمن الضروري شرب الماء المغلي أو المنقى فقط ويجب تجنب تناول الطعام في الخارج واختيار الطعام محلي الصنع، حيث يعد الحفاظ على النظافة الشخصية وكذلك من حولك أمرًا بالغ الأهمية. تقوية جهاز المناعة باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة والراحة الكافية

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