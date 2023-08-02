تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تشغيلهم

كتبت أمنية الموجي

جددت المحكمة المختصة حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بعدد من الوظائف المختلفة بالحكومة على خلاف الحقيقة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل بالوظائف الحكومية، والاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على فرص عمل مختلفة، وضبط بحوزة المتهم ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.