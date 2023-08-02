المانجو تسبب الطفح الجلدى والبثور.. اعرف السبب

كتبت ميرفت رشاد

قد يعانى العديد من محبى المانجو من رد فعل جلدى أثناء تناولها، حيث يعانى كثير من الناس من الحساسية من زيت اليوروشيول، الذى قد تكون له خصائص مسببة للحساسية فة قشر المانجو، وهو مادة سامة يمكن أن تسبب تقرحات وطفحا جلديا عند ملامستها، بينما يتم إنتاج زيت اليوروشيول بشكل طبيعى فى شجرة المانجو لحماية أوراقها من الحيوانات، إلا أن بقاياها قد تترك على قشور المانجو والتى بدورها يمكن أن تسبب الحساسية لدى البشر، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

من الطبيعي جدًا الشعور بوخز وحكة طفيفة أثناء الاستمتاع بالمانجو وتناول قشرها، هذا الإحساس خفيف وغالبًا ما يخف في بضع ثوانٍ ومع ذلك يمكن أن يتفاقم لدى العديد من الأشخاص، بل قد يتسبب فى حدوث ضيق فى المجرى الهوائى وصعوبة فى التنفس، فإن تناول المانجو بعد إزالة قشرها يقلل من فرص حدوث مثل هذا التفاعل.

كيف يؤثر المانجو على بشرتك

1. طفح جلدى

إذا كنت تعاني من حساسية من المانجو ، فقد تصاب ببثور صغيرة يمكن أن تسبب الحكة والرشح تدوم لعدة أيام، في حالة الأعراض الخفيفة، يمكن أن يساعد كريم الطفح الجلدي، لكن في الحالات الشديدة ، يجب على المرء الإسراع إلى خبير طبى أو استخدام حاقن إبينيفرين تلقائى للسيطرة على الأعراض.

2 . الدمامل

إذا ظهرت عليك البثور في هذا الوقت من العام، فقد يكون الجاني هو المانجو بصرف النظر عن الرطوبة، يمكن لبعض الناس الإصابة بالدمامل المليئة بالصديد على الوجه بعد تناول المانجو، ويمكن أن تصبح الدمامل مصدر قلق بمرور الوقت، ويمكن أن يكون بسبب حمض الفيتيك فى المانجو الذى يمكن أن يولد حرارة فى الجسم.

3. حب الشباب

يمكن أن تؤدي المادة المسببة للحساسية فى المانجو إلى ظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص، إذا كنت تعانى من مثل هذه المشكلات الجلدية يمكنك محاولة التقشير تمامًا قبل تناول الطعام.

4. بثور

يمكن أن يؤدي المانجو إلى ظهور بثور وتصبح مصدر قلق، على الرغم من أن المانجو لها العديد من الفوائد، إلا أنها قد تجعل الشخص عرضة لمشاكل البشرة في بعض الأحيان.

5. التهاب الجلد التماسي

المانجو تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجلد التماسى حيث يتهيج الجلد وحكة شديدة فى اللحظة التي تلامس فيها الفاكهة الجلد، سيُطلب من المرء استشارة الطبيب دون أي تأخير.