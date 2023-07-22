ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بكميات زائدة؟

كتبت إيناس البنا

أظهرت الأبحاث أن المانجو لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسكري ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة، كما يعتقد أن تناول المانجو يقي من أنواع معينة من السرطان، على سبيل المثال، أشارت دراسة إلى أن مادة البوليفينول مثل حمض الغاليك وجليكوزيدات الغالويل والجالوتانين الموجودة في المانجو قد تساعد في إدارة سرطان الثدي.وفقا لدراسة نشرها موقع أون هيلث onhealth

تشير الدراسة أيضًا إلى أن استهلاك المانجو قد يساعد في إدارة التهاب القولون التقرحي، وهي حالة التهابية مزمنة تصيب القولون والمستقيم. هنا يعود الفضل أيضًا إلى البوليفينول، لكن قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل سلبية تجاه أنواع معينة من المانجو.

احذر من الآثار الجانبية لتناول المانجو



قد يسبب استهلاك أنواع معينة من المانجو ألمًا في الحلق أو حساسية (آلام في المعدة ، وعطس ، وسيلان الأنف) لدى بعض الأشخاص، أيضًا، تجنب تناول الكثير من المانجو في وقت واحد لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة وعسر الهضم والإسهال، إذا واجهت أي ردود فعل سلبية بعد تناول المانجو ، فاتصل بالطبيب على الفور.

كيفية الاستمتاع بالمانجو بدون آثار جانبية



ينصح الخبراء بتناول المانجو بكميات معتدلة للتمتع بفوائدها، يُنصح بنقع المانجو في الماء لمدة ساعة تقريبًا قبل تناولها لأن ذلك سيزيد من امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة، لا تأكل المانجو مع الوجبات، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن.

كيف تفيد المانجو بشرتك وشعرك



المانجو غنية بفيتامين أ الضروري لشعرك وبشرتك، وبالتالي ، فإن الاستهلاك المعتدل للمانجو قد يساعد في الحصول على شعر صحي وتغذية البشرة.

المانجو مفيد لعينيك



المانجو غني بالكاروتين ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامين أ، والتي قد تساعد في الرؤية، اقترح عدد قليل من الدراسات أيضًا إمكانية استخدام المانجو لإدارة الضمور البقعي.