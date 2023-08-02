القاهرة الإخبارية: لم يحدث أي إطلاق نار بالكونجرس ولم تقع إصابات بالمبنى والمنطقة المحيطة به

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الأمريكية تواصل التعامل بجدية مع الموقف في الكونجرس وتواصل إخلاء المبنى والمنطقة المحيطة به.

وذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الشرطة الأمريكية تواصل تمشيط مبنى الكونجرس ولم يحدث أي إطلاق نار ولم تقع إصابات بالمبنى والمنطقة المحيطة به.

وقبلها دعت الشرطة الأمريكية، جميع الموجودين في مبنى الشيوخ إلى الاحتماء والبقاء في أماكنهم، فيما قالت شرطة واشنطن، إن هناك تهديد أمني يتعرض له مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق أخلت السلطات الأمريكية مبنى مكتب مجلس الشيوخ بعد سماع إطلاق نار داخله، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.