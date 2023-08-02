الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الاهتمام بالحرف التراثية.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.









شهد الاجتماع متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية

ووجه الرئيس بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها

وأكد الرئيس أهمية استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ووجه الرئيس بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية

الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة

التأكيد على مراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة

وشهد الاجتماع استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات فى مجال تعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع

كما وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها