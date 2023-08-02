وأوضحت الوزارة فى معرض بيان نشرته اليوم على موقعها بشبكة الانترنت أن "يانج تاو" مدير عام إدارة شئون أمريكا الشمالية والمحيطات بوزارة الخارجية الصينية أجرى مشاورات عمل في واشنطن مع " دانييل كريتينبرينك " مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون شرق آسيا والمحيط الهادى ، ومع سارة بيران كبيرة مديرى مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض لشئون الصين .

وأضافت الوزارة أن الجانبين أجريا مشاورات عميقة وبناءة وصريحة تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك . 

وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الدبلوماسى الصينى " يانج تاو " شرح - خلال هذه المشاورات - موقف الصين الجاد بشأن المسألة التايوانية . 