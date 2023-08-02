بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيين صينيين وأمريكيين أجروا مشاورات عمل فى واشنطن بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأوضحت الوزارة فى معرض بيان نشرته اليوم على موقعها بشبكة الانترنت أن "يانج تاو" مدير عام إدارة شئون أمريكا الشمالية والمحيطات بوزارة الخارجية الصينية أجرى مشاورات عمل في واشنطن مع " دانييل كريتينبرينك " مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون شرق آسيا والمحيط الهادى ، ومع سارة بيران كبيرة مديرى مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض لشئون الصين . وأضافت الوزارة أن الجانبين أجريا مشاورات عميقة وبناءة وصريحة تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك . وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الدبلوماسى الصينى " يانج تاو " شرح - خلال هذه المشاورات - موقف الصين الجاد بشأن المسألة التايوانية .

من جهة أخرى أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن المشاريع الكُبرى لاستصلاح الأراضي في خليج مانيلا بالفلبين بالقرب من سفارتها شديدة التأمين؛ وذلك بسبب مشاركة شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء في واشنطن في المشروع.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في الفلبين - في بيان اليوم الأربعاء - أنها "تشعر بالقلق من ارتباط هذه المشاريع بالشركة الصينية للاتصالات والإعمار، والتي تمت إضافتها إلى قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية لدورها في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي".

قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية كانيشكا جانجوبادهياي، إن "البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي أشارا إلى هذه الشركة أيضا لتورطها في ممارسات تجارية احتيالية".

وأضاف أن "السفارة الأمريكية تُجري مناقشات منتظمة مع الحكومة الفلبينية فيما يتعلق بالاستصلاح، بما في ذلك كيف يمكن أن يُحدث تأثيرات سلبية طويلة الأجل ولا رجعة فيها على البيئة، والقدرة على الصمود أمام الأخطار الطبيعية في مانيلا والمناطق المجاورة، والتجارة".

