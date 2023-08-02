اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بعقار في حدائق أكتوبر

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:05 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بعقار في حدائق أكتوبر سيارات اطفاء -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في حدائق أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار، في حدائق أكتوبر. 
 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات، وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده.
 
استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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