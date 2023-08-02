اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:30 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

التموين: صرف 20% من مقررات أغسطس

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:54 ص
التموين: صرف 20% من مقررات أغسطس وزارة التموين -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات شهر أغسطس .
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين،ضمن المقررات التموينية عن شهر أغسطس  الجاري.
 
 

التموين

مقررات تموين

أغسطس

السلع التموينية

زيادة التموين

دعم التموين

زيادة دعم التموين



الموضوعات المتعلقة

وزارة التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو

الخميس، 27 يوليو 2023 07:00 ص

وزارة التموين تتعاقد اليوم على شراء زيت طعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:00 ص

اللحوم الطازجة والمجمدة تغزو المجمعات الاستهلاكية بعد تنوع مصادر الاستيراد.. وزارة التموين تطرح 25 طنا من اللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة تصل لـ30%.. وإقبال كبير على المجمد بسعر 160 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:00 ص

وزارة التموين: فتح المجمعات لطرح لحوم ودواجن وسلع غذائية بتخفيضات 20%

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص

وزير التموين: الكارت الموحد ليس بديلا للبطاقات التموينية

الخميس، 20 يوليو 2023 02:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة