اليوم السابع
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الأول حاصل على 98%.. وكيل تعليم قنا يهنئ أوائل الثانوية العامة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:49 م
الأول حاصل على 98%.. وكيل تعليم قنا يهنئ أوائل الثانوية العامة محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
قنا صابر سعيد

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هنأ محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، وإلى أوائل المحافظة في الشعب الثلاث الأدبي وعلمي علوم وعلمي الرياضيات.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم، دور أسر الطلاب في دعمهم ومساندتهم لتخطي مرحلة التعليم قبل الجامعي، موضحا أن الحصول على الثانوية العامة  بداية  إحدى أهم مراحل الحياة العملية، حيث تنمي الجامعات عقول الطلاب وإدراكهم بشكل يسمح لهم بعد ذلك أن يقوموا بتحليل المشكلات التي تواجههم بقوة، وتعنى بالدراسة المتخصصة وتمنح فرص عمل أفضل.

وأعلن السيد، حصول ندا عمران محمد بمدرسة الرئيسية بإدارة نجع حمادي التعليمية، على المركز الاول على مستوى المحافظة للشعبة الادبية بمجموع 92.9%، ومصطفى السيد رشاد بمدرسة قوص الثانوية العسكرية على المركز  الأول للشعبة العلمية "علوم" بمجموع 97.7% ، و عمر محمود علي بمدرسة فصول الشيخية بإدارة فقط التعليمية على المركز الأول للشعبة العلمية "رياضيات" بمجموع 98%.

 


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