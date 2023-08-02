معامل تنسيق جامعة جنوب الوادى تستقبل الطلاب بداية من 5 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة تستقبل طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعامل التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من يوم السبت 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، وذلك وفقا للحد الأدنى، كالتالى الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29 %، الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41%، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%

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وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص 38 جهازا بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

وأشار الدكتور علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أنه حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق يتواجد بالمعمل نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب.