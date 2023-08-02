الرئيسية أخبار عاجلة إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الأمريكى بعد سماع إطلاق نار الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:59 م الكونجرس الأمريكى - أرشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أخلت السلطات الأمريكية مبنى مكتب مجلس الشيوخ بعد سماع إطلاق نار داخله، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى. الكونجرس الأمريكى إطلاق نار مجلس الشيوخ الأمريكى الموضوعات المتعلقة العنف المسلح فى أمريكا مستمر.. 9 حوادث إطلاق نار خلال 48 ساعة تتسبب فى مقتل 9 وإصابة 56.. "ABC": الأحداث وقعت فى حفلات ومتجر واجتماع توعية حول مكافحة عنف السلاح.. وشيكاغو تنفرد بـ 29 حادثة فى عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:17 ص مقتل شرطيين اثنين جراء إطلاق نار استهدف فريقا لمكافحة شلل الأطفال بباكستان الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:22 م إصابة 5 إسرائيليين فى عملية إطلاق نار بمستوطنة شرق القدس المحتلة الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:35 م راديو فرنسا الدولى: سماع دوى إطلاق نار وسط عاصمة بوركينا فاسو الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:46 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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