أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فىضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة، سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء، مُوضحةً أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي:

"tazalom.emis.gov.eg"، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة، حيث يتم السماح للطلاب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

مصدر بالكهرباء: تقليص تخفيف الأحمال ولا قطع للتيار من 12 صباحا لـ12 ظهرا

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربية، موضحا أنه لن يتم الفصل المؤقت للتيار الكهربى فى الفترة ما بين 12 صباحا حتى 12 ظهرا.

وأضاف المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المتوقع أن ينتهى برنامج تخفيف الأحمال بنهاية شهر أغسطس الجارى، مع الانخفاض المتوقع فى درجات الحرارة.

وذكرت بيانات مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج بلغت أمس الثلاثاء، 10 آلاف و450 ميجاوات.

تنسيق الجامعات 2023.. استثناء أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

حدد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1885 لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 والمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/202، نظام قبول وترشيح أوائل الثانوية العامة فى الجامعات الحكومية والمعاهد.

وحدد القرار أن يكون توزيع 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية منهم، 500 علوم + 500 ریاضیات + 500 أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، واستثنائهم من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى.

"الوزارء" يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا" لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبى فى مصر

يطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسيف، مبادرة "بنفكر لبلدنا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، وذلك فى إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصرى.

ويتم ذلك من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة فى 5 محاور رئيسية هى: (تعزيز الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية، والاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس)، مما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

"الأرصاد" تحذر من أجواء شديدة الحرارة وتكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديد الحرارة، رطبة على أغلب الأنحاء حارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مناشدة المواطنين بالتواجد فى أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الأربعاء على القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

على معلول يؤكد استمراره: محبة جماهير الأهلي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لى

احتفل التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، بمرور 7 سنوات على الانضمام إلى النادى الاهلى قادما من الصفاقسى التونسى، التي شهدت التتويج بالكثير من البطولات رفقة المارد الأحمر.

وكتب على معلول عبر حسابه على موقع التواصل: "7 سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتدياً قميص نادي القرن الافريقي".

وأضافت معلول: "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة واخرى كانت صعبة للغاية ولكن دائماً ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور".

وتابع تونسى: "ستظل دائماً محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى ابذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".