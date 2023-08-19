اليوم السابع
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وصول البابا تواضروس الثانى إلى مطار بودابست فرانز ويلتقى نائب وزراء المجر

السبت، 19 أغسطس 2023 03:48 م
وصول البابا تواضروس الثانى إلى مطار بودابست فرانز ويلتقى نائب وزراء المجر وصول البابا تواضروس الثانى إلى مطار بودابست
كتب: محمد الأحمدى

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وصل منذ قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مطار بودابست ليست الدولي، وكان في استقبال قداسته السيد شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجرى، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.
 
ومن المنتظر أن يعقد قداسة البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.
 
ويحصل قداسته خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام 2011 ، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.
 
ويرافق قداسة البابا أثناء الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات. وينضم إلى الوفد في بودابست نيافة الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.
 
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