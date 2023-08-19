اليوم السابع
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البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للمجر بدعوة من حكومتها

السبت، 19 أغسطس 2023 12:26 م
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للمجر بدعوة من حكومتها البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للمجر
كتب: محمد الأحمدى

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غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.
 
وكان في استقبال قداسته بمطار القاهرة الدولي السيد مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار.
 
ومن المنتظر أن يعقد قداسة البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.
 
ويحصل قداسته خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.
 
ويرافق قداسة البابا أثناء الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات. وينضم إلى الوفد في بودابست نيافة الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.
 
ويضم الوفد أيضًا: الإعلامي إسحق يونان، وبيشوي جرجس للتغطية الإعلامية.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر

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