"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ2.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.4%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.13 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفي المركز الخامس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.041 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.003 مليار جنيه بنسبة 5.6%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 994.5 مليون جنيه بنسبة 5.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 925.2 مليون جنيه، 797.1 مليون جنيه، بنسبة 5.2%، 4.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5388.01 نقطة.