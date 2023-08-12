"الرواد" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ2.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.8%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.8%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء في المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.027 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.2%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.016 مليار جنيه بنسبة 5.1%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 986.2 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وإي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول 862.9 مليون جنيه، 825.7 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 17710.20 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3579.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5287.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 21499.27 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 5400.73 نقطة.