مدينة الزينية بالأقصر تزيل تعديات على فدانين من أملاك الدولة بقرية المدامود قبلى

ومن جانبه يقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه خرجت لجنة للمرور على الأراضى أملاك الدولة بقرية المدامود قبلي، والمكونة من رئيس القرية يوسف أحمد محمود، وسكرتير القرية سامى جاد الكريم، ومسئول القسم الفنى أحمد إمام ومسئول الأملاك برئاسة المركز محمد أحمد إسماعيل، وتبين وجود تعدى بزراعة أشجار على مساحة 2 فدان وتم التصدي لها، وإزالة التعدى بالكامل بمعرفة اللجنة، ووضع لافتة تفيد بأن تلك الأرض أملاك دولة ويحظر التعامل عليها، وجارى تحرير المحاضر اللازمة ضد المتعدى للإحالة للنيابة العامة.

وفى نفس السياق انطلق رجال مدينة الزينية، فى تنفيذ فصل الحد بين أراضي المواطنين وطريق الموردة أملاك دولة وإزالة التعديات، وفتح وتوسعة الطريق بالوحدة المحلية لقرية العشي بقيادة نائب رئيس المركز حجازى النحاس، ورئيس قرية العشي خالد فارس، وسكرتير القرية مكي عمر، ومدير الإدارة الزراعية المهندس أبو بكر حجاجي، ومسئولي الإدارة الهندسية والأملاك بمركز الزينية، وبمعدات رئاسة مركز ومدينة الزينية وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة، وذلك بالتراضي التام مع المواطنين ملاك الأراضي الزراعية.

ويقول نائب رئيس المركز حجازى النحاس، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتولى إستكمال التوسعة والتمهيد ووضع التربة تمهيداً لأعمال الرصف المؤجلة نتيجة مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ومدينة الزينية، كما تم أيضاً إجراء معاينة لمكتب بريد العشي القائم، ولقطع الأراضي المزمع تخصيصها لإنشاء مكتبي بريد العشي والمدامود قبلي، كما تم أيضاً الأعمال النهائية لتخصيص 5 قيراط بنطاق مدينة الزينية قبلي لإنشاء مدرسة الشيخ خير الإبتدائية لسرعة البدء في الإنشاء.

إزالة تعديات بزراعة أشجار على 2 فدان أملاك دولة بقرية المدامود

جانب من إزالة التعديات على أراضى أملاك دولة بالزينية

رجال مدينة الزينية يزيلون تعديات بزراعة أشجار على 2 فدان