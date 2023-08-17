تموين الأقصر تضبط 5 أجولة دقيق مدعم بمخبز سياحي وتحرر 14 محضرًا متنوعا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير 10 مخالفات ومحاضر متنوعة، وتم خلالها ضبط 5 أجولة دقيق مدعم بمخبز سياحى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إن رجال إدارة الرقابة التموينية ضبطوا 5 شكائر دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية داخل مخبز سياحي غير مرخص، وذلك في ضوء أحكام الرقابة على الأسواق.

أسفرت تلك الحملات في مجال المخابز عن تحرير 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 2 إنتاج خبز ناقص الوزن، و 1 عدم وجود قائمة تشغيل، و1 عدم نظافة، وفي مجال الأسواق تم ضبط 5 شكائر دقيق زنة 50 كيلو داخل مخبز غير مرخص.

تم تحرير محضر بالواقعة جنح القسم رقم 10928، و 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 1 محضر جنح عدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ويضيف الدكتور تامر صلاح مختار، إنه فى إدارة تموين القرنة تم تنظيم حملة نجحت فى تحرير 2 محضر عدم إعلان أسعار مخبز سياحى، ومحضر عدم إعلان أسعار محل بقالة، ومحضر عدم وجود فاتورة لـ 30 علبة سجائر كاريلا، ومحضر عدم وجود فاتورة لـ 31 علبة سجائر كليوباترا بوكس.



تحرير 10 محاضر متنوعة فى حملات تموينية بالأقصر



تموين الأقصر تضبط 5 أجولة دقيق مدعم بمخبز سياحى



ضبط سجائر فى حملات تموينية بالأقصر