ماذا يحدث في جسمك عند تناول التمر بالحليب؟

كتبت فاطمة ياسر

التمر يعد من الأغذية الجيدة للجسم، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتناولهم يوميا يساهم في حصول الجسم على العديد من الفوائد الصحية التي سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقعى "healthline وboldsky".