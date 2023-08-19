قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الكوامل قبلى بالمنشاة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم بقرية الكوامل قبلى، التابعة لمركز مدينة المنشاه، والتي تستمر حتى غد الإثنين ، قافلة طبية لعلاج المواطنين بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستمر القافلة لمدة يومين، وتضمم العديد من التخصصات العلاجية وسوف يتم تقديم العلاج للمترددين على القافلة بالمجان صرح بذلك سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح الدكتورة سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدماتها الطبية العلاجية مجانا للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة، لافتة إلى أن القافلة تضم تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والعظام وأمراض النساء والجراحة العامة وجلدية وتنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تأتى فى إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان والوصول لأهالينا فى كل القرى بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن القوافل تقوم بتقديم توعية صحية وتثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فترة القافلة.

كما تضم القافلة خدمات الأشعة والتحالبل الطبية وعقد ندوات تثقيف صحى والقافلة تاتى ضمن مبادرة 100 يوم صحة لخدمة المواطنين.