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طالب بالأكاديمية العسكرية يعرض على الرئيس السيسى مقترحا بشأن الأفلام الكرتونية

السبت، 19 أغسطس 2023 08:06 م
طالب بالأكاديمية العسكرية يعرض على الرئيس السيسى مقترحا بشأن الأفلام الكرتونية الطالب محمد عيسى أحمد
كتب إبراهيم حسان

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تقدم محمد عيسى أحمد، طالب بالأكاديمية العسكرية المصرية، بمقترح للرئيس عبد الفتاح السيسي، مفاده إطلاق مبادرة تتضافر فيها جهود وزارة التربية والتعليم والإعلام لإنتاج بعض الأفلام الوثائقية الكرتونية القصيرة، لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف نشر القيم والأخلاق وترسيخ مبادئ الدولة المصرية.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطالب محمد عيسى: "أنا بشكرك يا محمد على المقترح ده، وعايز أقول إن الأدب والقيم بالمعايشة، المدرسة بتعمل جزء والإعلام بيعمل جزء، والأسرة بتعمل جزء، الوعاظ في المساجد والرهبان في الكنائس بيتكلموا على القيم والأخلاق في كل مناسبة بالمناسبات".
 
 

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