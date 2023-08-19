اليوم السابع
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صعق كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية بالعياط

السبت، 19 أغسطس 2023 11:32 م
صعق كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية بالعياط أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شاب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه فى الحال بإحدى قرى العياط وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، حيث تحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب بإحدى قرى مركز العياط، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا أصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه.
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة  وتولت النيابة التحقيق. 
 

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امن الجيزة

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