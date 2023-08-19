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صحة بنى سويف تطلب عضو فريق تطوير لإدارة الواسطى.. اعرف التفاصيل

السبت، 19 أغسطس 2023 01:00 ص
صحة بنى سويف تطلب عضو فريق تطوير لإدارة الواسطى.. اعرف التفاصيل الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن إدارة التمريض بالمديرية أعلنت عن حاجتها إلى "عضو فريق تطوير" بإدارة الواسطى الصحية شمال محافظة بنى سويف.
 
وأضاف محافظ بنى سويف، أن إدارة التمريض حددت مجموعة من الشروط للتقدم منها الحصول علي بكالوريوس تمريض، الحصول علي دورات تدريبية فى مجال"الجودة - مكافحة العدوى - إدارة المستشفيات- مهارات التواصل"، أن تكون شخصية قيادية، الإلتزام والجدية فى العمل، أن تكون جميع التقارير السرية امتياز، بالإضافة إلى خبرة فى مجال العمل فى الرعاية الصحية الأولية لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يكون العمل الحالى فى مجال الرعاية الصحية الأولية.
 
وأضاف الدكتور محمد يوسف، أنه على الراغبين تقديم الأوراق إلى إدارة التمريض بالمديرية.

 


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