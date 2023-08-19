صحة بنى سويف تطلب عضو فريق تطوير لإدارة الواسطى.. اعرف التفاصيل

وأضاف محافظ بنى سويف، أن إدارة التمريض حددت مجموعة من الشروط للتقدم منها الحصول علي بكالوريوس تمريض، الحصول علي دورات تدريبية فى مجال"الجودة - مكافحة العدوى - إدارة المستشفيات- مهارات التواصل"، أن تكون شخصية قيادية، الإلتزام والجدية فى العمل، أن تكون جميع التقارير السرية امتياز، بالإضافة إلى خبرة فى مجال العمل فى الرعاية الصحية الأولية لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يكون العمل الحالى فى مجال الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف الدكتور محمد يوسف، أنه على الراغبين تقديم الأوراق إلى إدارة التمريض بالمديرية.