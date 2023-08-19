جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بمعرض التعليم الدولى بنسخته الثانية فى الإسكندرية

المنوفية - محمد فتحى

تُشارك جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، فى معرض ومؤتمر التعليم العالى والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم فى نسخته الثانية بمحافظة الإسكندرية، والذى اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وافتتحه اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وعمداء المعاهد بفندق هيلتون جرين بلازا اليوم السبت .

يتيح هذا المعرض لطلاب الثانوية العامة والفنية ،وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فرصة الإطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم فى الكليات التى يرغبون فى الإلتحاق بها والتى تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة ومعرفة كيفية الإلتحاق بهذه البرامج وبهذه الكليات.

كما شاركت الجامعة بالمعرض، وقدمت عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية المتميزة واهميتها لمواكبة سوق العمل وأهم التجهيزات الموجودة بها على اعلى مستوى تقنى وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ،ويناسب التعليم التكنولوجى بالإضافة الى عرض بعض مشروعات الطلاب الإبتكارية ،ويضم المعرض العديد من المؤسسات التعليمية والفنية والتكنولوجية.

ومن جانبه، اثنى الدكتور عربى كشك، على اهتمام مؤسسة اخبار اليوم بتنظيم هذا المعارض والتى تهدف الى إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة الدلتا التكنولوجية بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، بما يتفق مع رغباتهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض يساعد الطلاب على التعرف على آليات التعليم المتميز عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على ابرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة من خلال برامجها المتميزة والبينية.

وأشار الدكتور كشك أهمية مشاركة الجامعة فى العديد من الفعاليات التى من شأنها التعريف بأهمية الجامعات التكنولوجية وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل ؛ لإثراء العملية التعليمية ودعم الصناعة الوطنية وتخريج كوادر تكنولوجية بمستوى مُتميز من المعرفة والابداع التكنولوجى.