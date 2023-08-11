رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد ختام فعاليات مؤتمر التعليم الدولى العالى

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ختام فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولى العالى وتنظمه مؤسسة اخبار اليوم، والذى افتتحه وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للمعارض.

أكد كشك دور المعرض فى إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالى المختلفة، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة، فضلاً عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة بكل مؤسسة تعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض يساعد الطلاب فى التعرف على كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التى تملكها جامعة الدلتا التكنولوجية بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، بما يتفق مع رغباتهم.

والجدير بالذكر، أن الجامعة شاركت بالمعرض، وقدمت عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية المتميزة واهميتها لمواكبة سوق العمل وأهم التجهيزات الموجودة بها على اعلى مستوى تقنى وتكنولوجى يواكب الجامعات العالمية، ويناسب التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى عرض بعض مشروعات الطلاب الابتكارية.