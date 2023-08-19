تنبيه من السعودية لرعاياها بالكويت.. اعرف التفاصيل

وأضافت: أن سداد المخالفات المرورية إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أنه يتوجب سداد المخالفات المرور المسجلة على كل أجنبى يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة ابتداءً من اليوم السبت.