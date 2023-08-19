صحيفة سعودية: عودة العلاقات بين المملكة وإيران له مردود إيجابي على الإقليم

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أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن عودة العلاقات بين المملكة وإيران سيكون له مردود إيجابي على البلدين والإقليم، مشيرة إلى أن العديد من الملفات مرشحة للإغلاق أو التسوية على أقل تقدير، وهو أمر مهم كونه يمهد الأرضية لمستقبل أكثر استقرارا ونموا، في صالح دول المنطقة وشعوبها.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ تحت عنوان "الدبلوماسية الفاعلة" - أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية تأتي في إطار سياسة سعودية منطقية واقعية لإغلاق ملف كان له تداعيات على الإقليم بأسره، وجعله يعيش أجواء متوترة أثرت على تقدمه ونمائه واستقراره، واستنفد موارد كانت من الممكن أن يتم تسخيرها من أجل النمو والتقدم، لافتة إلى أن إعادة العلاقات يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء.