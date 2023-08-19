اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 11:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية: عودة العلاقات بين المملكة وإيران له مردود إيجابي على الإقليم

السبت، 19 أغسطس 2023 11:08 ص
صحيفة سعودية: عودة العلاقات بين المملكة وإيران له مردود إيجابي على الإقليم بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن عودة العلاقات بين المملكة وإيران سيكون له مردود إيجابي على البلدين والإقليم، مشيرة إلى أن العديد من الملفات مرشحة للإغلاق أو التسوية على أقل تقدير، وهو أمر مهم كونه يمهد الأرضية لمستقبل أكثر استقرارا ونموا، في صالح دول المنطقة وشعوبها.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ تحت عنوان "الدبلوماسية الفاعلة" - أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية تأتي في إطار سياسة سعودية منطقية واقعية لإغلاق ملف كان له تداعيات على الإقليم بأسره، وجعله يعيش أجواء متوترة أثرت على تقدمه ونمائه واستقراره، واستنفد موارد كانت من الممكن أن يتم تسخيرها من أجل النمو والتقدم، لافتة إلى أن إعادة العلاقات يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء.

 


صحيفة سعودية

السعودية

العلاقات بين السعودية وإيران

إيران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة