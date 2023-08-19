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تعمل إيه لو هتسيب شقتك فترة طويلة دون استخدام مياه؟

السبت، 19 أغسطس 2023 10:55 ص
تعمل إيه لو هتسيب شقتك فترة طويلة دون استخدام مياه؟ انفوجراف لمياه الجيزة
كتبت - مرام محمد

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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" في إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك": "في حالة ترك المسكن لمدة طويلة وعدم الحاجة إلى استهلاك المياه يجب التوجه لفرع خدمة العملاء التابع لها المسكن وإبلاغ الفرع بذلك وعمل إقرار وحدة مغلقة".
 
وعن خطوات طلب العميل غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير لدواعي السفر أو خلافة أكثر من 6 أشهر، أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوقيف المياه، وتعليق إصدار الفواتير على النحو التالي:
 
أولا: المستندات المطلوبة
1- بطاقة الرقم القومى للعميل أو المنتفع.
2- آخر فاتورة مصدرة للعميل.
3- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.
4- التليفون الأرضى والمحمول للعميل.
5- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.
ثانيا: الإجراءات
1- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.
2- سداد العميل تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق.
3- سداد كل المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلى عن فترة الغلق.
4- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.
5- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.
6- تقديم الطلب في مركز خدمة العملاء وسداد الرسوم.
 
 
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