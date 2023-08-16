هل تغير لون مياه الشرب للأبيض يؤثر على جودتها؟.. "مياه الجيزة" تجيب

كتبت – مرام محمد

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملة بعنوان "كل يوم معلومة تهمك"، وذلك عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وذلك لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

رسائل عديدة وجهتها الشركة لعملائها منذ إطلاق الحملة، جاء أبرزها:

-"في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".

-"إلقاء بقايا الطعام والزيوت بشبكات الصرف الصحي يؤدي إلى حدوث انسدادات وطفوحات بالشبكات".

-"السلوك المائي الخاطئ يحرم الأخرين من الماء، ومن أمثلة هذا السلوك استخدام خرطوم المياه في رش الشوارع وغسيل السجاد والأرضيات والسيارات"، مؤكدة في رسالتها: "سلوك واحد بسيط يزيد فرص الأخرين في كوب ماء نظيف".

-"تغير لون المياه إلى لون مائل للبياض يحدث نتيجة وجود فقاقيع هواء في المياه، ذلك التغير لا يؤثر على جودة المياه، علينا الانتظار قليلا حتى تصبح المياه نقية".

ومن جانبه، أوضح وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن الحملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، لما يمثله مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي من أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن الحفاظ على مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية مجتمعية، لابد أن يشارك فيها الجميع، مؤكداً أن الشركة لا تدخر جهداً في سبيل التيسير والتسهيل على الجمهور، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي من خلال المعلومات المفيدة التي تساهم في إثراء المعرفة.