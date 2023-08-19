تعرف على تحالف "بريكس" الاقتصادى قبيل القمة الـ15 فى جنوب أفريقيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستضيف جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل، قمة "بريكس"السنوية الخامسة عشرة المقرر عقدها فى القترة من 22- 24 أغسطس.

وبحسب تقرير لسكاي نيوز، بريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وكلمة "بريكس" هي اختصار لأربع دول الأعضاء هى (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا فى عام 2010، لتصبح "BRICS". وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

وأول من صاغ فكرة مجموعة بريكس كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل ، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس".

وكان أونيل استخدم في البداية مصطلح "بريك" لوصف "الأسواق الناشئة" في البرازيل وروسيا والهند والصين.

ويبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، وتسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، كما تسيطر دول بريكس الحالية على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

ويبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42% من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

وفى القمة المقبلة متوقع أن يحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرجي لافروف، والرئيس الصيني، بينما يشارك الرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" نتيجة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله بتهمة جرائم حرب فى أوكرانيا بحسب الجنائية الدولية.

ووفقا لجنوب أفريقيا، ستنظر القمة في طلبات مقدمة من أكثر من 20دولة للانضمام لعضوية التكتل الذي يأمل مؤسسوه الخمسة في أن يساهم في اصدار قرارات اقتصادية مهمة، فمن المرتقب أن تناقش القمة تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في المجموعة.