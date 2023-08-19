تطوير مداخل ومخارج منطقة شق الثعبان بعد رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة، والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات، وذلك بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس حى طرة ومديري المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات ومدير الإنارة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن التطوير الشامل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية.

وأشارت إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها، وخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتنفيذا للتوجيهات بالعمل على قدم وساق لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، تابعت الأجهزة التنفيذية بحي طرة أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك لرفع كفاءته، حيث تم رفع كل الإشغالات من مدخل شق الثعبان لسرعة إنهاء أعمال التطوير وتركيب الأرصفة والبلدورات وأعمال التجميل والتشجير والتي يتم إنجازها حاليا .

كما شملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية لتسهيل حركة سير السيارات وتطوير ودهان واجهات المصانع وتركيب يفط جديدة والبدء بتركيب قاعدة خرسانية تمهيدا لتركيب أعمدة الإنارة وتوصيل الكهرباء للمثلثة بمدخل شق الثعبان، وذلك بالمتابعة الميدانية والإشغالات والإنارة.