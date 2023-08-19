تايوان: 42 طائرة صينية و8 سفن تشارك في تدريبات عسكرية حول الجزيرة

وكالات

قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها رصدت، بدءاً من صباح السبت، 42 طائرة و8 سفن صينية تشارك في تدريبات حول الجزيرة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن 26 طائرة صينية إجمالاً عبرت خط الوسط لمضيق تايوان الذي كان سابقاً بمثابة حاجز غير رسمي.

و بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان اليوم (السبت)، اعتبرتها بمثابة «تحذير صارم» عقب الزيارة القصيرة لنائب رئيسة الجزيرة وليام لاي إلى الولايات المتحدة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولاي الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى باراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة.

نددت تايوان، السبت، بشدة إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، قائلة إنها سترسل القوات المناسبة للرد ولديها القدرة والعزم والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي.