بمناسبة بدء العام الدراسى.. رئيس شئون الحرمين للمعلمين: عظموا رسالة التسامح

إيمان حنا

هنأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غدا مؤكدا على ضرورة الجد والاجتهاد، في التحصيل والتطوير التعليمي.

ووجه رئيس الشؤون الدينية رسالة للمدرسين قائلا "عظموا روح التسامح والرفق، واليُسر والحِوار، في الطلاب والطالبان ، وعززوا فيهم منهج الوسطية وفكر الاعتدال؛ إذ هم أجيال الغد وبُناة المستقبل".

فيما وجه رسالة مماثلة للطلاب والطالبات في المملكة قائلا " اعتنوا على التحصيل العلمي، واحذروا من الأفكار المخالفة، والمسالك الضَّالة، والتيَّارات المنحرفة.واوصى معالي رئيس الشؤون الدينية الطلاب والطالبات بتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والسعي لتحقيق أعلى المراتب التعليميةً، بكل كفاءة وجودة، وتميُّز تعليمي.