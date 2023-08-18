اليوم السابع
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السديس يدشن حساب الشؤون الدينية بالحرمين على منصة "X"

الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:49 ص
السديس يدشن حساب الشؤون الدينية بالحرمين على منصة "X" رئيس شئون الحرمين
إيمان حنا

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دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي "X"، قائلاً: "بسم الله وعلى بركة الله نطلق حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي "X"، سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم وأن يوفق قيادتنا الرشيدة حفظها الله لدعمها منقطع النظير لرئاسة الشؤون الدينية للحرمين.

وتابع قائلاً: إن رسالة الشؤون الدينية للحرمين تتركز في نشر قيم التسامح والاعتدال والتآخي وتعظيم الرحلة الإيمانيةً وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين دينيًا.

وأردف بقوله: "إن الرئاسة هدفها إثراء التجربة الدينية وتعظيم الدروس العلمية في الحرمين بتسخير التقنية، واستشعارًا لما جعله الله لهما من قيمة كبرى ومكانة عظمى في قلوب الأمة الإسلامية".

 


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