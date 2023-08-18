السديس يدشن حساب الشؤون الدينية بالحرمين على منصة "X"

دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي "X"، قائلاً: "بسم الله وعلى بركة الله نطلق حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي "X"، سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم وأن يوفق قيادتنا الرشيدة حفظها الله لدعمها منقطع النظير لرئاسة الشؤون الدينية للحرمين.