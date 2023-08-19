انعقاد الملتقى التوظيفي للشباب بالدقهلية غدا ولمدة يومين.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن انعقاد الملتقى التوظيفى للشباب والذى تنظمه مؤسسة حياة كريمة غدا الأحد 20/8/2023، ولمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، بالتعاون مع عدد من الوزارات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من الملتقى التوظيفى هو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات.

كما أشار "مختار" إلى أن الملتقى التوظيفى يشارك فيه ما يقارب 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية ويعمل على توفير عدد 4000 فرصة عمل فى كافة التخصصات، سواء فى مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم أو الأمن.

وأكد "المحافظ" على أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

ومن جانبه أوضح العقيد اسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بأن الملتقى التوظيفى سيتم انعقاده غدا الأحد بداية من الساعة 11 صباحاً بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والمؤسسات المشاركة فى الملتقى، وينعقد الملتقى لمدة يومين 20 و21 / 8 / 2023 من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.