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انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بشمال سيناء دون شكاوى

السبت، 19 أغسطس 2023 10:13 ص
انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بشمال سيناء دون شكاوى لجنة امتحانات - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بشمال سيناء اليوم انتظام دون شكاوى.
 
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، قد تابع اليوم مركز توزيع الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، ووصلت الأسئلة إلى مقر اللجان الامتحانية بوقت كاف ،وفي الوقت المحدد لذلك، ولم تتلق غرفة عمليات متابعة الامتحانات أي شكاوى من اللجان.
 
وينتظم (290) طالبا وطالبة في تأدية الامتحانات، مقسمين على (4) لجان امتحانية على مستوى المحافظة وهى بإدارة العريش التعليمية لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات ويؤدى بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل، ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، ويؤدى بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل، وإدارة بئر العبد التعليمية بها لجنة واحدة وهي لجنة المقدم شريف عمر، و إدارة الشيخ زويد التعليمية وبها لجنة واحدة وهى لجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات ويؤدى بها طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح.
 
وتم تجهيز الاستراحات للمراقبين بكل ما تحتاجه من أسره، وثلاجات ومبردات للمياة ، ويبلغ عدد الإستراحات ( 6 ) إستراحه " ثلاث للرجال وثلاث للسيدات "وهن بإدارة العريش استراحة مدرسة الشهيده سلمى سعيد راشد ( للسيدات) بسعة " 80 " فرد، واستراحة مدرسة أحمد عبد العزيز الإبتدائية ( للرجال ) بسعة " 100 " فرد، وبإدارة بئر العبد استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي للتعليم الأساسي ( للرجال) بسعة " 80 " فرد، واستراحة مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ( للسيدات ) بسعة " 80 " فرد، وإدارة الشيخ زويد استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي ( للرجال) بسعة " 100 " فرد، استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي ( للسيدات) بسعة " 50 " فرد ،كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والتموين والكهرباء ومرفق المياه ومجالس المدن.

شمال سيناء

الثانوية العامة

الدور الثانى

التربية والتعليم

الامتحانات



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